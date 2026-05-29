Londra: scatto rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Auto Trader Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,333 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,518. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,214.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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