Londra: in calo Auto Trader Group

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , con un ribasso del 3,69%.



Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Auto Trader Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,228 sterline. Prima resistenza a 4,359. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,176.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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