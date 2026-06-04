Milano 10:04
50.162 +0,25%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 10:04
10.348 +0,15%
Francoforte 10:04
24.940 +0,58%

Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group
Seduta positiva per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che avanza bene del 2,47%.
Condividi
```