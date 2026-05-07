Male Tenaris sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,43%.



Lo scenario su base settimanale di Tenaris rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,89 Euro con primo supporto visto a 24,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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