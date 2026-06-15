Piazza Affari: scambi negativi per Tenaris

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , con una flessione del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di Tenaris è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,8 Euro. Rischio di discesa fino a 26,31 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```