Piazza Affari: calo per Tenaris
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che sta segnando un calo dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Tenaris rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda che opera nel settore siderurgico. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,42. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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