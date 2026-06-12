Piazza Affari: calo per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che sta segnando un calo dell'1,88%.



Lo scenario su base settimanale di Tenaris rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda che opera nel settore siderurgico . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,42. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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