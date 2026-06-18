Piazza Affari: performance negativa per Tenaris
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che sta segnando un calo del 2,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tenaris, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda che opera nel settore siderurgico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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