Piazza Affari: performance negativa per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che sta segnando un calo del 2,09%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tenaris , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda che opera nel settore siderurgico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,67. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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