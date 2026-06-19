Piazza Affari: andamento rialzista per Tenaris

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Tenaris rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario dell' azienda che opera nel settore siderurgico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,95 Euro. Prima resistenza a 25,43. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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