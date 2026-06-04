Piazza Affari: calo per Tenaris

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che sta segnando un calo del 2,06%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tenaris rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda che opera nel settore siderurgico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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