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Parigi: andamento negativo per Engie
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Composto ribasso per il
produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.
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