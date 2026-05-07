Parigi: balza in avanti Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di materiali edili , che avanza bene dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Saint Gobain mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 82,63 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 80,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 84,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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