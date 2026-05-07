Parigi: movimento negativo per Bouygues

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , con un ribasso dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bouygues rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Bouygues è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```