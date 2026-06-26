Milano 10:36
51.205 -1,12%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:36
10.471 -0,56%
Francoforte 10:36
24.778 -0,87%

Parigi: movimento negativo per Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Euronext
Si muove verso il basso la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, con una flessione del 2,13%.
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