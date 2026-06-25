Milano 12:59
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Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 12:59
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Francoforte 13:00
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A Parigi corre Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
A Parigi corre Accor
Brilla il Gruppo di servizi francese, che passa di mano con un aumento del 3,84%.
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