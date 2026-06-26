Parigi: calo per Accor

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo di servizi francese , che sta segnando un calo del 2,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Accor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle catene alberghiere rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Accor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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