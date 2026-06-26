Parigi: calo per Accor
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo di servizi francese, che sta segnando un calo del 2,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Accor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle catene alberghiere rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Accor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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