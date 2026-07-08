Parigi: movimento negativo per Accor
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo di servizi francese, che mostra un decremento del 3,36%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Accor rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big delle catene alberghiere. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Accor evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49,4 Euro. Primo supporto a 47,31. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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