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Piazza Affari: Brembo, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Brembo, quotazioni alle stelle
Rialzo per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.
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