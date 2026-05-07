Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Avanza il produttore di contenitori in vetro , che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Zignago Vetro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,447 Euro e primo supporto individuato a 7,227. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,667.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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