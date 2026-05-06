Zignago Vetro, assemblea approva il bilancio 2025 e il dividendo 0,22 euro/azione

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro , società quotata al mercato Euronext STAR Milan, riunitosi in data odierna, ha deliberato di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2026 e di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 19,4 milioni di euro, in ragione di 0,22 Euro per ciascuna delle 88.265.288 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay-out di circa 71,1% dell’utile netto consolidato: cedola n. 20, con data di stacco (ex date) al 11 maggio, con data di legittimazione al pagamento (record date) al 12 maggio e con messa in pagamento (payment date) il 13 maggio 2026.



L'assemblea ha inoltre deliberato di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 07 novembre 2026, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall’Assemblea degli Azionisti in data 07 maggio 2025 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l’altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro SpA e delle Società da questa controllate.



La delega ha le seguenti caratteristiche: validità per un periodo di 18 mesi dal giorno stesso dell’assemblea (scadenza: 06 novembre 2027); numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale complessivo eccedente la decima parte (10%) del capitale sociale; prezzo di ogni acquisto di azioni non superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.



Alla data odierna la Società detiene n. 1.054.708 azioni proprie.

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