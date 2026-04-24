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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Revo Insurance

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Revo Insurance
Rialzo marcato per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
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