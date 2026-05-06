A Piazza Affari corre Zignago Vetro

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di contenitori in vetro , che scambia in rialzo del 4,76%.



Lo scenario su base settimanale di Zignago Vetro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società industriale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,003 Euro. Prima resistenza a 7,443. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,747.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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