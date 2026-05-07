Piazza Affari: preme sull'acceleratore D'Amico
(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale nel trasporto marittimo, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,85%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,793 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,033. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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