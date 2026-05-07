Piazza Affari: preme sull'acceleratore D'Amico

(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale nel trasporto marittimo , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,85%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di D'Amico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,793 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,033. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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