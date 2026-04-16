Milano
9:35
48.422
+0,55%
Nasdaq
15-apr
26.205
0,00%
Dow Jones
15-apr
48.464
-0,15%
Londra
9:35
10.584
+0,23%
Francoforte
9:35
24.112
+0,19%
Giovedì 16 Aprile 2026, ore 09.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: preme sull'acceleratore MFE B
Piazza Affari: preme sull'acceleratore MFE B
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 09.35
Brillante rialzo per la
società media e di comunicazione italiana
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,84%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B
Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B
Piazza Affari: su di giri MFE B
Titoli e Indici
Mfe B
+5,88%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE B
Piazza Affari: movimento negativo per MFE B
Piazza Affari: risultato positivo per MFE B
Piazza Affari: preme sull'acceleratore il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Vola a Piazza Affari MFE B
Piazza Affari: in calo MFE A
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto