Piazza Affari: scambi in positivo per Pirelli
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Pirelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,72%, rispetto a +4,01% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda milanese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,342 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,217. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,467.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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