Piazza Affari: scambi in positivo per Pirelli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Pirelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,72%, rispetto a +4,01% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda milanese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,342 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,217. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,467.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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