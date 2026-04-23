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Pirelli convoca per il 25 giugno l'assemblea su bilancio e rinnovo CdA

Finanza
Pirelli convoca per il 25 giugno l'assemblea su bilancio e rinnovo CdA
(Teleborsa) - Il CdA di Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, ha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti, che si terrà in data 25 giugno 2026. L'assemblea - che si terrà in sede ordinaria, in unica convocazione ed esclusivamente tramite Rappresentante Designato - sarà chiamata a: approvare il bilancio d'esercizio 2025, la proposta di destinazione del risultato di esercizio e di distribuzione del dividendo; rinnovare il Consiglio di Amministrazione, determinando in 15 il numero dei componenti, provvedendo alla nomina dei consiglieri e stabilendo il relativo compenso; approvare la Politica in materia di remunerazione e l'adozione del piano di incentivazione a medio-lungo termine; esprimersi, con voto consultivo, sui compensi corrisposti relativi all'esercizio 2025; rinnovare l'autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli amministratori e dei sindaci.
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