Pirelli, Urso: con Golden Power può restare sul mercato Usa

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, ha risposto alle proteste del socio cinese CNRC
, che aveva definito "discriminatorie" le prescrizioni del decreto Golden Power
su Pirelli
. "Quello che è importante per tutti gli azionisti di Pirelli, per i lavoratori e per l'azienda è che hanno potuto preservare la loro azione nel mercato più promettente, quello degli Stati Uniti
, e quindi competere al meglio con una tecnologia assolutamente all'avanguardia nella competizione globale", ha dichiarato Urso secondo quanto riporta ANSA.
Il ministro ha difeso l'utilizzo dello strumento: "Abbiamo esercitato con responsabilità
e sapienza la golden power in questi ormai oltre tre anni, quasi sempre utilizzando i poteri della prescrizione
che ci consentono di meglio tutelare la sicurezza economica, tecnologica e scientifica del nostro paese".
I dati sugli investimenti esteri in Italia
, ha aggiunto, smentiscono le preoccupazioni cinesi sul clima degli investimenti: "Sono aumentati e nettamente, quasi del 20% in tre anni".