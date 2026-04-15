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Pirelli, Urso: con Golden Power può restare sul mercato Usa

Finanza
Pirelli, Urso: con Golden Power può restare sul mercato Usa
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto alle proteste del socio cinese CNRC, che aveva definito "discriminatorie" le prescrizioni del decreto Golden Power su Pirelli. "Quello che è importante per tutti gli azionisti di Pirelli, per i lavoratori e per l'azienda è che hanno potuto preservare la loro azione nel mercato più promettente, quello degli Stati Uniti, e quindi competere al meglio con una tecnologia assolutamente all'avanguardia nella competizione globale", ha dichiarato Urso secondo quanto riporta ANSA.

Il ministro ha difeso l'utilizzo dello strumento: "Abbiamo esercitato con responsabilità e sapienza la golden power in questi ormai oltre tre anni, quasi sempre utilizzando i poteri della prescrizione che ci consentono di meglio tutelare la sicurezza economica, tecnologica e scientifica del nostro paese".

I dati sugli investimenti esteri in Italia, ha aggiunto, smentiscono le preoccupazioni cinesi sul clima degli investimenti: "Sono aumentati e nettamente, quasi del 20% in tre anni".
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