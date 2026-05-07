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SILVER del 6/05/2026

Finanza
SILVER del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,19% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 78,9, mentre il primo supporto è stimato a 74,28. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 83,52.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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