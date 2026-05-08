Analisi Tecnica: CHF/USD del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un +0,12%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7777. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7828 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7757.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)