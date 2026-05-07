Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,54%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7771 con tetto rappresentato dall'area 0,7822. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7754.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)