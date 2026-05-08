Milano 9:35
49.046 -0,50%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
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Londra 9:35
10.194 -0,80%
24.442 -0,90%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,20% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.570 e primo supporto individuato a 47.105. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.035.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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