Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,20% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.570 e primo supporto individuato a 47.105. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.035.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)