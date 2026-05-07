Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Effervescente il derivato italiano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,40%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.960 e primo supporto individuato a 47.495. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52.425.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)