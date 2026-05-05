Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:02
28.040 +1,40%
Dow Jones 20:02
49.262 +0,65%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

In forte ribasso il derivato italiano, che chiude la seduta con un disastroso -2,09%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 47.340. Primo supporto visto a 46.345. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 46.010.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```