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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dello 0,86%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64.208,3, mentre il primo supporto è stimato a 60.261,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68.155,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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