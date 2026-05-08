Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dello 0,86%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64.208,3, mentre il primo supporto è stimato a 60.261,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68.155,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)