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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un modesto +0,08%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60.513,3, mentre il primo supporto è stimato a 58.998,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62.028,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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