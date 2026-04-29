Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un modesto +0,08%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60.513,3, mentre il primo supporto è stimato a 58.998,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62.028,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)