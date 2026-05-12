Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Controllato progresso per l'indice nipponico, che chiude in salita dello 0,37%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 64.233,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 60.286,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 68.180,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)