Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Sostanziale invarianza per l'indice nipponico, che archivia la seduta con un +0,11%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59.926,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57.222,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.630,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)