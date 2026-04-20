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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile

Sostanziale invarianza per l'indice nipponico, che archivia la seduta con un +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59.926,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57.222,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.630,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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