Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio
Modesto guadagno per l'indice nipponico, che avanza di poco a +0,35%.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60.033,1 con primo supporto visto a 59.150,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 58.787.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)