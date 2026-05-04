Milano 16:47
47.812 -0,90%
Nasdaq 16:47
27.815 +0,38%
Dow Jones 16:47
49.344 -0,31%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:47
24.197 -0,39%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Modesto guadagno per l'indice nipponico, che avanza di poco a +0,35%.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 60.033,1 con primo supporto visto a 59.150,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 58.787.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```