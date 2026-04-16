Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Effervescente l'indice nipponico, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,43%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59.942, mentre il primo supporto è stimato a 57.590. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62.294.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)