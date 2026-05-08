Milano 9:38
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Dow Jones 7-mag
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Londra 9:38
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,09%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,09%
Indice Hang Seng -1,09% a quota 26.335,94 all'apertura pomeridiana.
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