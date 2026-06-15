Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,45%

Hang Seng a 24.829,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,45%
Indice Hang Seng +0,45% a quota 24.829,62 all'apertura pomeridiana.
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