Milano 24-giu
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Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 24-giu
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Francoforte 24-giu
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,37%

Hang Seng a 23.090,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,37%
Indice Hang Seng -1,37% a quota 23.090,27 all'apertura pomeridiana.
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