Milano 9:36
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Nasdaq 5-giu
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Dow Jones 5-giu
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Londra 9:36
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,18%

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