Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) - Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. con la recrudescenza dei combattimenti che mette a rischio i tentativi di raggiungere un accordo di pace. Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scontrati militarmente nei pressi dello Stretto di Hormuz, dopo che tre navi da guerra statunitensi sono state prese di mira durante il transito.



Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l' S&P-500 , dopo che l’US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel mese di aprile, l'occupazione nei settori non agricoli è aumentata di 115 mila unità, un dato superiore alle attese del consensus, ferme a +65 mila nuovi impieghi. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%, in linea con le aspettative del mercato.



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,178. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.710,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,65%.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +72 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,73%.



Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,43%, e spicca la prestazione negativa di Parigi , che scende dell'1,09%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 49.290 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share , che chiude la giornata a 51.861 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+5,85%), Tenaris (+2,79%), Poste Italiane (+1,93%) e ENI (+1,72%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Fincantieri , che ha terminato le contrattazioni a -3,69%.



Leonardo scende del 3,17%.



Calo deciso per Lottomatica , che segna un -2,46%.



Sotto pressione Intesa Sanpaolo , con un forte ribasso dell'1,97%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+8,96%), Safilo (+8,32%), Brembo (+7,40%) e Comer Industries (+5,75%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cementir , che ha archiviato la seduta a -9,40%.



Soffre Piaggio , che evidenzia una perdita del 3,03%.



Preda dei venditori Caltagirone SpA , con un decremento del 3,00%.

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