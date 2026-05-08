Milano tiene la posizione. Tonica Prysmian, in rosso le banche

(Teleborsa) - Si muovono in ribasso le Borse europee, mentre Piazza Affari è sulla parità
, con la recrudescenza dei combattimenti che mette a rischio i tentativi di raggiungere un accordo di pace
. Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scontrati militarmente nei pressi dello Stretto di Hormuz, dopo che tre navi da guerra statunitensi sono state prese di mira durante il transito. Le forze USA hanno colpito siti iraniani di lancio di missili e droni, senza che nessuna nave venisse danneggiata. Secondo Washington, il cessate il fuoco in vigore da un mese resta formalmente attivo, ma la situazione è molto fragile.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale in Germania
ha registrato un calo inaspettato a marzo, in contrazione dello 0,7% rispetto al mese precedente, rispetto alle attese degli analisti di un aumento dello 0,4%; inoltre, le esportazioni tedesche sono aumentate dello 0,5% e le importazioni del 5,1% a marzo su base mensile. Oggi negli Stati Uniti
saranno pubblicati l'employment report di aprile e l'indice preliminare dell'Università del Michigan di maggio.
Sul fronte aziendale
, Commerzbank
ha detto
di voler tagliare 3.000 posti di lavoro per raggiungere obiettivi di profitto più ambiziosi, nell'ambito di una strategia volta a respingere l'acquisizione da parte dell'italiana UniCredit; IAG
, la holding di compagnie aeree tra cui British Airways, ha previsto un utile annuale inferiore alle stime iniziali a causa dell'impennata dei costi del carburante per aerei e le interruzioni delle forniture causate dalla guerra in Iran.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,177. L'Oro
, in aumento (+0,74%), raggiunge 4.721,4 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 94,91 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,74%. Tra i listini europei
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dello 0,99%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,24%, e Parigi
scende dello 0,89%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 49.240 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 51.825 punti, sui livelli della vigilia. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,96%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,15%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta Prysmian
, con un discreto guadagno del 3,72%. Buoni spunti su ENI
, che mostra un ampio vantaggio del 2,32%. Ben impostata Tenaris
, che mostra un incremento del 2,02%. Tonica Poste Italiane
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,89%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -2,80%. Calo deciso per Leonardo
, che segna un -2,68%. Sotto pressione BPER Banca
, con un forte ribasso dell'1,84%. Soffre Intesa Sanpaolo
, che evidenzia una perdita dell'1,72%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+10,39%), Brembo
(+9,53%), Safilo
(+7,77%) e Comer Industries
(+5,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -7,50%. Preda dei venditori Banca Ifis
, con un decremento del 3,70%. Si concentrano le vendite su Piaggio
, che soffre un calo del 2,91%. Vendite su Banco Desio
, che registra un ribasso del 2,51%.