Si esaurisce l'ottimismo sulle Borse europee che tornano prudenti

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. dopo un avvio positivo in scia alle buone notizie dal Medio Oriente con il presidente Usa Trump che ha prorogato di due settimane il cessate il fuoco con l'Iran. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dopo gli ultimi dati macroeconomici. Il rapporto deficit/Pil dell'Italia per il 2025
è calato (al -3,1%) ma non abbastanza per fare uscire anticipatamente il Paese dalla procedura europea per deficit eccessivo.
Sulla piazza milanese svetta Saipem
all'indomani dei conti trimestrali
e della conferma della guidance per il 2026.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. L'Oro
continua gli scambi a 4.759,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,00%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,22%), che raggiunge 87,47 dollari per barile.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato -0,16%, resta vicino alla parità Londra
(+0,09%), e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,31%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 47.905 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 50.420 punti, sui livelli della vigilia.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,22%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,04%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+6,81%), ENI
(+2,48%), Tenaris
(+2,21%) e STMicroelectronics
(+1,87%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.
Sotto pressione Amplifon
, con un forte ribasso del 2,45%.
Soffre Leonardo
, che evidenzia una perdita dell'1,59%.
Tentenna DiaSorin
, con un modesto ribasso dell'1,10%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Caltagirone SpA
(+5,54%), MARR
(+3,79%), Safilo
(+2,91%) e ERG
(+2,12%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.
Preda dei venditori Webuild
, con un decremento dell'1,69%.
Si concentrano le vendite su MFE A
, che soffre un calo dell'1,61%.
Giornata fiacca per Philogen
, che segna un calo dell'1,43%.