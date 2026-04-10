Mercati europei prudenti. Occhi su colloqui di pace

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori si muovono cauti in attesa dell'avvio delle trattative di pace fra USA e Iran, a Islamabad, previsto nel weekend e, dopo l'apertura all'avvio di un dialogo con il Libano da parte di Israele.
Sul mercato italiano, il focus degli operatori si concentra sulle partecipate statali quotate dopo che il MEF ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali
di Enel
, Enav
, Eni
e Leonardo
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,04%.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%. Tra le principali Borse europee
, poco mossa Francoforte
che riporta un moderato +0,13%, resta vicino alla parità Londra
(-0,07%); piatta Parigi
che tiene la parità. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 47.347 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 49.772 punti, sui livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+5,77%), STMicroelectronics
(+2,15%), Moncler
(+1,55%) e Prysmian
(+1,25%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.
Giornata fiacca per ENI
, che segna un calo dell'1,49%.
Piccola perdita per Tenaris
, che scambia con un -1,48%.
Tentenna Avio
, che cede l'1,37%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Moltiply Group
(+4,35%), Reply
(+4,29%), Juventus
(+2,08%) e Technoprobe
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.
Sostanzialmente debole Ascopiave
, che registra una flessione dell'1,39%.