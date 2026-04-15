Borse europee caute con occhi su Medio Oriente
A Milano focus su MPS e Stellantis
(Teleborsa) - Poco mosse in avvio di seduta le principali Borse europee, Piazza Affari inclusa, in attesa di sviluppi dal nuovo giro di negoziati tra USA e Iran.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%.
Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +74 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,74%.
Tra i mercati del Vecchio Continente piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e tentenna Parigi, che cede lo 0,62%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.204 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 50.658 punti.
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Stellantis, con un ampio progresso del 3,44%: ieri a mercati chiusi ha annunciato che le consegne globali del primo trimestre sono cresciute del 12% a 1,36 milioni di unità.
Sostanzialmente tonico Mediobanca, che registra una plusvalenza dell'1,20%.
Guadagno moderato per Banca MPS, che avanza dell'1,17%, nel giorno dell'assemblea chiamata a nominare il nuovo board.
Piccoli passi in avanti per Amplifon, che segna un incremento marginale dell'1,11%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -1,86%.
Preda dei venditori Moncler, con un decremento dell'1,72%.
Sostanzialmente debole Saipem, che registra una flessione dell'1,34%.
Si muove sotto la parità Tenaris, evidenziando un decremento dell'1,07%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ariston Holding (+1,44%), Zignago Vetro (+1,40%), Maire (+1,39%) e El.En (+1,22%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -3,43%.
Contrazione moderata per Ascopiave, che soffre un calo dell'1,30%.
Sottotono Safilo che mostra una limatura dell'1,19%.
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