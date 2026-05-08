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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
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Finanza
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Indici settoriali
08 maggio 2026 - 10.00
Perde terreno l'
indice bancario europeo
, che retrocede a 264,55 punti, ritracciando dell'1,02%.
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