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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Perde terreno l'indice bancario europeo, che retrocede a 264,55 punti, ritracciando dell'1,02%.
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