Milano 12:40
49.320 +0,06%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 12:40
10.268 -0,09%
Francoforte 12:40
24.486 -0,72%

Francoforte: movimento negativo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: movimento negativo per MTU Aero Engines
Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici, in flessione del 2,04% sui valori precedenti.
Condividi
```