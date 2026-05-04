Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Pressione sul colosso creditizio , che tratta con una perdita dell'1,94%.



Il trend di Intesa Sanpaolo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,76 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,599. L'equilibrata forza rialzista dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,921.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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